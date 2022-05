In 2013 gevonden romp in IJ was van rijke Rus

De romp die negen jaar geleden werd gevonden in het IJ in Amsterdam, blijkt te zijn van een vermogende Russische zakenman die zich bezighield met de handel in kunst en antiek. De politie meldt vandaag dat er hiermee een doorbraak is in de lugubere zaak.

De nabestaanden van de man, die voor zover bekend in Rusland wonen, kunnen nog niet op de hoogte worden gesteld vanwege de oorlog in Oekraïne, laat de politie weten. “Er is er geen contact met de Russische autoriteiten. De politie zal de identiteit van de man dan ook nog niet met het publiek delen.”

Op woensdag 30 januari 2013 zag een voorbijganger een groot, blauw plastic pakket drijven in het Amsterdamse IJ ter hoogte van de NDSM-werf. De voorbijganger vertrouwde het niet en belde de politie. Het onderbuikgevoel van de man bleek te kloppen; in het pakket zat een romp van een man. Het was voor de politie al snel duidelijk dat de man door een misdrijf om het leven was gekomen. Zijn hoofd en ledematen zijn nooit gevonden. Het onderzoek liep destijds vast, totdat het cold caseteam zich in over de zaak is gaan buigen.

Dna-match

Negen jaar na de lugubere vondst deden de rechercheurs van het cold caseteam afgelopen januari opnieuw een oproep aan het publiek. Dat leverde enkele tips op. In de tussentijd is ook de identiteit van het slachtoffer bekend geworden. De familie van de man heeft hem enige tijd geleden in Rusland als vermist opgegeven, dna afgestaan dat in de internationale databank is opgenomen en dit heeft geleid tot de match.

De moord is daarmee nog niet opgelost. Het cold caseteam is nog steeds op zoek naar tips, getuigen of andere informatie die belangrijk kan zijn. De gouden tip die leidt tot de oplossing van de zaak wordt beloond met 15.000 euro.