In 2022 meer woningbouw dan verwacht in Amsterdam: ‘Bouwpiek is doorgezet’

NieuwsVorig jaar is begonnen met de bouw van 8401 woningen in Amsterdam, flink meer dan de ambitie van 7500 woningen. De meeste daarvan zijn in Zuidoost, Nieuw-West en Noord. Het aantal sociale huurwoningen blijft nog wel achter bij de gestelde ambities.

Wethouder Reinier van Dantzig (Woningbouw) spreekt alsnog van ‘geweldig nieuws’ dat de ‘bouwpiek in 2022 is doorgezet’. Daarbij wijst hij op de moeilijke omstandigheden: de stijgende bouwkosten, stijgende rente en schaarste aan materialen en personeel.

Dat het in 2022 alsnog gelukt is 8401 woningen in aanbouw te nemen komt volgens hem onder meer door flink ruim in te zetten op woningbouwprojecten, zodat zelfs als er een aantal niet doorgaan er nog steeds genoeg bouw is. Daarnaast stelt hij dat het ontwikkelaars en bouwers in moeilijke tijden ‘gelukt is om in hoog tempo door te gaan’.

Toegankelijkheid vergroten

Om de toegankelijkheid in de stad te vergroten, hebben coalitiepartijen PvdA, GroenLinks en D66 in hun coalitieakkoord afspraken gemaakt over de gewenste verdeling van woningen. Het gaat dan om 40 procent sociale huur, 40 procent middenhuur en 20 procent vrije sectorwoningen.

Uit de cijfers blijkt echter dat vorig jaar een op de drie woningen in aanbouw in het sociale segment zit (tot 763,47 euro huur per maand) en 42 procent van de woningen in de vrije sector zit (zowel huur als koop). In de middenhuurcategorie (tussen de 763,47 en 1068,83 euro) gaat het om 2112 woningen.

Oude afspraken

Van Dantzig schrijft aan de gemeenteraad dat alsnog het ‘effect van 40-40-20-beleid’ steeds zichtbaarder wordt. Hij wijst op oude afspraken en dat er soms afwijkingen bij woningbouwplannen zijn waar corporaties bij betrokken zijn. Maar: ‘In 2018 bestond 39 procent van de woningen in aanbouw uit betaalbare huurwoningen (sociaal en middelduur). In het afgelopen jaar was dat al 58 procent.’

In de laatste 9 jaar is met de bouw begonnen van ruim 63.000 woningen. Van Dantzig waarschuwt echter dat het de vraag is of volgend jaar weer het streefaantal van 7500 woningen gehaald kan worden. Om woningbouw te stimuleren, wil hij inzetten op meer samenwerking met investeerders, marktpartijen en woningbouwcorporaties.

