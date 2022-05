In beeld: Bevrijdingsdag wordt na twee magere coronajaren weer goed gevierd in de stad

Na twee magere coronajaren is Bevrijdingsdag in Amsterdam weer goed gevierd in de stad. Van soep eten op Plein ‘40-’45 in Nieuw-West tot dansen in het Westerpark en vliegeren op de NDSM-werf. Alles kon en mocht weer en Het Parool was er bij.