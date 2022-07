In deze Amsterdamse café’s kun je dit EK de Oranje Leeuwinnen in actie zien

Nieuws Halsema blijft voorstan­der van nieuwe proef met preventief fouilleren, raad niet overtuigd

Een meerderheid van de gemeenteraad is niet overtuigd, maar burgemeester Femke Halsema blijft voorstander van een nieuwe proef met preventief fouilleren. Het wordt de laatste alvorens Amsterdam besluit dit middel wel of niet definitief in te voeren.

