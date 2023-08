In een poging de verkeerschaos te beteugelen, is het tunneltje van en naar de Javastraat voortaan eenrichtingsverkeer

Steekpar­tij loopt fataal af voor Rens (25) uit Apeldoorn: buurman aangehou­den

Bij een steekpartij in Amsterdam is vorige week dinsdag de 25-jarige Rens uit Apeldoorn om het leven gebracht. Zijn huisgenoot raakte zwaargewond, maar wist te ontkomen. Vlak na het drama werd een 36-jarige buurman aangehouden. Volgens de politie zorgde hij vaker voor overlast in de buurt.