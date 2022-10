In Landsmeer kunnen ook mensen voortaan een straatnaam krijgen

Volledig scherm © Birgit Bijl

Gruttolaantje, Dorre Ilp, Turfsteker: aan mooie straatnamen geen gebrek in Landsmeer, maar opvallend is het geringe aantal vernoemingen naar mensen van vlees en bloed. Martin Luther King heeft een straat gekregen, en burgemeester Gerrit Post, maar veel meer zijn er niet. Bij de laatste uitbreiding van het dorp met de wijk Luijendijk, tien jaar geleden, werd de stratengids verrijkt met een Zuiderzeelaan en een weinig opwindende Buitenhuislaan en Binnenhuislaan.

Zo is sinds jaar en dag het beleid, vertelt Fup Hulst namens de driekoppige straatnamencommissie van Landsmeer. “Een jaar of vijftien geleden hebben we een poging gedaan om tekstdichter Ernst van Altena een straat te geven. De toenmalige burgemeester Bert Mewe wilde het niet hebben. We vernoemen geen personen, was zijn stelregel. Dat was een tamelijk particuliere opvatting, maar in 2007 is het ook zo opgenomen in de nieuwe verordening voor de straatnamen.”

Anno 2022 hangt er alsnog verandering in de lucht, met dank aan Léon de Lange en Wim van Acker. De eerste is de nieuwe burgemeester van Landsmeer, de tweede een in 1991 overleden ondernemer, verzetsheld en wereldkampioen ijszeilen. “Een veelzijdige man met een indrukwekkend levensverhaal,” zegt secretaris Henk van Breemen van de Oudheidkundige Vereniging Landsmeer over Van Acker. “Als iemand hier in aanmerking komt voor een eigen straat, is het wel Wim van Acker.”

Van Acker-terrein

Dat treft, want uitgerekend op het terrein van de voormalige machinefabriek van Van Acker worden momenteel voorbereidingen getroffen voor woningbouw. Van Breemen: “Wij hebben ervoor gepleit om het gebied naar hem te vernoemen. In de volksmond wordt al gesproken van het Van Acker-terrein. De straatnamencommissie heeft Olympiahof verzonnen, maar dat vinden wij eerlijk gezegd een lachertje. Gelukkig lijkt er nu ruimte te komen voor een vernoeming naar Van Acker.”

Want burgemeester De Lange heeft een voorstel naar de gemeenteraad gestuurd om de stratengids van Landsmeer open te stellen voor personen. Wel met enkele harde eisen: de mensen moeten minstens tien jaar dood zijn en van onbesproken gedrag. De burgemeester heeft de oudheidkundige vereniging verzocht de screening van de kandidaten voor haar rekening te nemen. Van Breemen: “Dat is nog best ingewikkeld. Jan Pieterszoon Coen was in zijn tijd van onbesproken gedrag, maar nu helemaal niet meer. Maar we gaan ons best doen.”

Landsmeer telt 137 straten, en de straatnamencommissie leidt een sluimerend bestaan. Maar dat kan veranderen, want er liggen nu allerlei bouwplannen op tafel in het gemeentehuis. De oudheidkundige vereniging heeft geen groslijst liggen met de namen van belangrijke dorpelingen, maar er is wel een prachtige lijst met de bijnamen van Landsmeerders uit vroeger tijden. Jannie ‘Eendekont’ Wals, Klaas ‘Koppie Thee’ Goede, Adrianus ‘De Huppelende Christen’ De Boer, Klaas ‘Ganzegatje’ Gons: genoeg inspiratie voor een hele nieuwe wijk.