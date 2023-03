In studentenwoningen in Oost kan na gaslek verwarming weer aan

Amsterdammer helpt Amsterdammer Roxiaan Hosé zit vol verdriet en kan de muizen­plaag er niet meer bij hebben

Op veel plekken in Amsterdam wonen mensen in armoede. Met hulp van Paroollezers laat de stichting Amsterdammer helpt Amsterdammer wekelijks een wens in vervulling gaan. Vandaag: de keuken van Roxiaan Hosé is flink aangetast door de muizen, dus er is een grote opknapbeurt nodig. Kosten: 650 euro.