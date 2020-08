Ingewijden: Rotterdammer (19) doodgestoken door lid Amsterdamse drillrapgroep

Job (11) wil zijn gestolen rugzak terug: ‘Hij zat vol voetbal­plaat­jes’

7:59 Een ingezonden brief in deze krant heeft maandag de aandacht van menig Twitteraar getrokken. In de brief doet de 11-jarige Job een oproep: of de dief van zijn rugzak die alsjeblieft terug wil brengen, want er zaten twee volle mappen met voetbalplaatjes in.