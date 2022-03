Inspectie doet aangifte tegen bestuurder School voor Persoonlijk Onderwijs

NieuwsDe onderwijsinspectie heeft aangifte gedaan tegen bestuurder Misha van Denderen van de School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO), die onder meer een vestiging heeft aan de Meeuwenlaan in Noord. Van Denderen zou een of meerdere strafbare feiten hebben gepleegd.

Een klas van de SvPO in Kapelle aan het werk.

De Inspectie van het Onderwijs deed onderzoek naar het financiële beleid van de school, die naast Amsterdam ook vestigingen in zeven andere plaatsen in Nederland heeft. ‘De vermoedens zijn gebaseerd op de onderzoeken die de afgelopen maanden zijn gedaan naar de huisvesting van de betreffende scholen en de bijbehorende transacties,’ meldt de inspectie.

De bestuurder is een juridische procedure gestart om publicatie van het onderzoek tegen te houden, waardoor de inhoud van de rapporten nog onduidelijk is. Ook over de inhoud van de aangifte kan de inspectie nog niks zeggen. De Algemene Onderwijsbond en dagblad Trouw meldden maandag dat het gaat om bestuursvoorzitter en oprichter Misha van Denderen.

Klachten

Het is niet de eerste keer dat de SvPO in opspraak raakt. In februari 2020 ontving de onderwijsinspectie acht klachten van bezorgde ouders over de vestiging in Amsterdam. Vorig jaar kregen drie van de acht scholen, waaronder die in Amsterdam, het predicaat ‘zeer zwak’.

Uit onderzoek van Trouw bleek in juni vorig jaar dat bestuurder Misha van Denderen ‘een ingewikkelde stichtingenstructuur heeft opgezet die volgens deskundigen verdachte transacties mogelijk maakt’. Zo ontdekte de krant dat hij een hypothecaire geldlening aan zijn zonen verstrekte via een van zijn stichtingen. Daarnaast gebruikte de schoolbestuurder ouderbijdragen om schoolgebouwen te bekostigen.

De school bevestigt dit twee weken geleden in een brief op LinkedIn. Het gaat hierbij volgens de school niet om de locatie in Amsterdam.

