Is het einde van de buurtkrant nabij? ‘Als ik stop, stopt de krant ook’

Een interview met een stel dat de kades op de Wallen natuurinclusiever maakt. Een verhaal over dat ene markante huis of over de opening van een nieuwe winkel. Het zijn stukken die al ruim 33 jaar te lezen zijn in d’Oude Binnenstad, de buurtkrant die eens per kwartaal gratis onder de inwoners van de Burgwallen wordt verspreid. In december verschijnt d’Oude Binnenstad voor het laatst: door een tekort aan vrijwilligers is doorgaan geen optie meer.

“Net als veel verenigingen in de stad missen ook wij nieuwe aanwas,” zegt Bert Nap, al tien jaar hoofdredacteur van d’Oude Binnenstad. “Er is weinig vers bloed dat de taken overneemt en dus moet het werk over steeds minder schouders worden verdeeld.”

Ook Nap is vrijwilliger. Hij berekende eens dat hij inmiddels ongeveer één arbeidsjaar aan de wijkkrant heeft besteed. Het afscheid van Nap eind dit jaar betekent ook direct het einde van d’Oude Binnenstad. Na tien jaar vindt hij het mooi geweest. “Als ik stop, stopt de krant ook, dat is de pijnlijke werkelijkheid. Helaas.”

De Burgwallen is niet de enige buurt die binnenkort zonder wijkkrant komt te zitten. Ook IJopener, die vijf keer per jaar bezorgd wordt op IJburg, in het Oostelijk Havengebied en in de Indische Buurt, en Dwars door de buurt, dat zeven keer per jaar wordt bezorgd bij de inwoners van de Watergraafsmeer en Oud-Oost, vrezen voor hun voortbestaan, zeggen ze tegen AT5.

Drukkosten

Vooral de snel stijgende drukkosten – veroorzaakt door de hoge energiekosten en gestegen papierprijzen – spelen hen parten. Daar worstelen meer media mee. “We betalen bijna 20 procent meer dan een jaar geleden,” zegt Giovanni Fränkel, directeur van Zuidoost en meer. “Dat moet je op een of andere manier zien terug te verdienen.”

Maandblad Zuidoost en meer heeft een oplage van 40.000 en draait volledig op advertentie-inkomsten. “We hebben nu nog zwarte cijfers, maar het wordt steeds lastiger,” zegt Fränkel. “Ik houd m’n hart vast voor wat er gebeurt als we door de hoge inflatie straks in een recessie terechtkomen.”

“Het gevaar loert,” erkent ook Gilles Graafland, uitgever van Jordaan & Gouden Reael. “Een deel van onze inkomsten komt uit een subsidiepotje van de gemeente, maar het is elk jaar onzeker of we die subsidie weer krijgen. We hebben onze advertentieruimte weliswaar uitgebreid, maar dat biedt geen soelaas. Als de subsidie wegvalt, betekent dat onmiddellijk het einde.”

De Echo

Buurtkranten kennen een lange traditie in Amsterdam. Vanaf 1952 werd De Echo in grote delen van Amsterdam huis-aan-huis verspreid. De Echo ontstond vanuit het idee dat iedereen toegang moest hebben tot het nieuws. Toen het stadsblad in 2020 verdween, roken concurrenten hun kans. Enkele buurtkranten schroefden de verschijningsfrequentie op, om het gat van De Echo op te vullen.

Heeft een hyperlokaal nieuwsblad nog bestaansrecht in tijden van sociale media en smartphones? “Absoluut!” zegt Roy Keller, voorzitter van de Nederlandse Nieuwsblad Pers (NNP). “Uit onderzoek bleek dat tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen bijna de helft van de stemmers informatie uit huis-aan-huisbladen haalde.”

“In een stad als Amsterdam heb je natuurlijk ook landelijke en regionale media die de politiek volgen, maar de ontwikkelingen in kleinere gemeenten krijgen nauwelijks publiciteit. Daarvoor is zo’n lokaal nieuwsblad essentieel. Als dat verdwijnt, verdwijnt de luis-in-de-pelsfunctie die media hebben, en dat brengt de lokale democratie direct in gevaar.”

Verbinding

Het verdwijnen van d’Oude Binnenstad zal de lokale democratie niet direct onder druk zetten, al stellen Graafland, Fränkel en Nap dat buurtkranten ook in Amsterdam nog steeds een belangrijke functie vervullen. “De krant zorgt voor verbinding,” zegt Fränkel van Zuidoost en meer. “Wij staan met onze voeten in de wijk. Schrijven over nieuws waar niemand anders over schrijft, het zou jammer zijn als dat verdwijnt.”

“Een buurtkrant maakt problemen tastbaar,” vult Nap aan. “Het zorg voor erkenning en is een middel om problemen te adresseren bij de politiek. Het brengt mensen samen én is voor veel lokale ondernemers nog altijd belangrijk om klanten binnen te halen. Een advertentie in de buurtkrant is misschien oldskool, maar het werkt wél.”

