Italiaans staatshoofd wordt met saluutschoten verwelkomd op Marineterrein

Allemans­vriend Rogier de Vries (1962-2022) verdronk in het water van het Amstelka­naal

Rogier de Vries (60) had weinig tot geen contact met zijn familie, maar had een rijk sociaal leven opgebouwd met vrienden en bekenden uit de Rijnbuurt. Onlangs viel hij na een avond in de kroeg in het water van het Amstelkanaal, ruim een week later werd hij gevonden.

1 november