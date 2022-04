Jaarlijkse Zeehavendagen moeten Amsterdamse haven op de kaart zetten

Volledig scherm © Getty Images

De eerste editie wordt dit jaar in het laatste weekend van juni georganiseerd, en het is de bedoeling dat de Zeehavendagen jaarlijks terugkeren. De organisatie van het evenement schrikt terug voor een vergelijking met de Rotterdamse tegenhanger, die jaarlijks honderdduizenden bezoekers trekt. “We beginnen klein en hebben nog geen grote schepen aan de kade. Dat willen wij ook wel, maar dit jaar nog niet,” zegt Roel Mostert van Amports, dat de havens in het Noordzeekanaalgebied promoot.

Voor het eerste jaar zet de organisatie vooral in op haventerminals en fabrieken die een blik achter de schermen bieden. Veertig bedrijven hebben al toegezegd rondleidingen te geven. “We zijn nog in gesprek met de marine over de komst van een schip, maar de mensen kunnen ook naar de scheepswerven van Damen in Amsterdam-Noord. Daar liggen de schepen in een dok, dat is eigenlijk nog spectaculairder.”

Als hoogtepunten worden speciaal georganiseerde cacaorondvaarten genoemd, een tentoonstelling over de haven in het Scheepvaartmuseum en tours over de NDSM-werf in Noord. Verder openen onder meer containerterminal TMA, de benzineterminals van Vopak en Eurotank en energiebedrijf Vattenfall hun deuren. Ook is het mogelijk een kijkje te nemen in de cacao-opslag van Katoen Natie en chocoladefabriek Chocolatemakers.

De rondleidingen bij bedrijven zijn gratis. Voor een rondvaart door de haven moet wel een kaartje worden gekocht. Het volledige programma wordt in de loop van mei bekendgemaakt op zeehavendagenamsterdam.nl.

De Zeehavendagen moeten de haven bekender maken bij Amsterdammers. “Dat de haven onderdeel is van het beeld dat mensen hebben van de stad, dat missen wij heel erg,” zegt Mostert. “Men denkt aan cultuur en sport, maar de haven hoort daar ook gewoon bij.”

Personeel gezocht

De onbekendheid speelt havenbedrijven parten bij het aantrekken van personeel. “Er is schreeuwend veel vraag naar mensen, ook in de haven,” zegt Mostert. Tijdens de Zeehavendagen stellen bedrijven zich meteen open voor werkzoekenden die rondrijden in bussen van Westpoort Werkt, een initiatief om werk in de haven onder de aandacht te brengen bij scholieren, schoolverlaters en werkzoekenden in Nieuw-West.

In het laatste weekend van juni organiseert ook IJmuiden zijn jaarlijkse Havenfestival. Daarmee hebben de Amsterdamse Zeehavendagen een samenwerking afgesproken. Het ‘nautisch cultureel festival’ in IJmuiden sluit volgens Amports mooi aan bij de Zeehavendagen. Dat gekozen is voor hetzelfde weekend had ook een praktische reden. Met de Wereldhavendagen, de Marinedagen in Den Helder en Harlingen dat dit jaar zijn eigen editie heeft van Sail, is de kalender al goed gevuld met havenevenementen.

Met de organisatie van Sail in Amsterdam is overigens ook gesproken. Het is de bedoeling dat de Zeehavendagen in 2025 uitwijken naar augustus en aansluiten bij Sail.