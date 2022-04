Jetten: geen nieuwe subsidies voor biomassacentrale

Het vorige kabinet had al wel een tijdelijke subsidiestop ingesteld vanwege de bezorgdheid over de herkomst van biomassa, hout dat deels uit bossen in de Baltische Staten en het zuiden van de VS komt. Het nieuwe kabinet zou zich buigen over een ‘afbouwpad’ tot bijvoorbeeld 2025 of 2030, maar besluit dus nu al per direct een streep te zetten onder de subsidies voor biomassa.