Jeugddetentie voor schietpartij op klaarlichte dag in drillrapvete

Op 9 augustus 2021 werd op klaarlichte dag onder toeziend oog van getuigen de toen 19-jarige Darryl E. achternagezeten op de Karspeldreef in Zuidoost. Twee personen, onder wie de veroordeelde man, beschoten hem van korte afstand. Eén kogel ging door de rechterknie van het slachtoffer. Een derde persoon stak hem in zijn onderrug, wat een wond opleverde van acht centimeter breed. De rechtbank noemt het een wonder dat het slachtoffer niet ernstiger gewond is geraakt of overleden, of dat er andere slachtoffers zijn gevallen.