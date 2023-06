Jewan (49) doet vrijwilligerswerk in Oost, maar kan de tram erheen moeilijk betalen: ‘Gezwoegd om schulden in te lossen’

Amsterdammer helpt Amsterdammer Natasja Pereira zoekt hulp om haar gebit te laten behandelen: ‘Ik wil mijn glimlach niet verliezen’

Op veel plekken in Amsterdam wonen mensen in armoede. Met hulp van Paroollezers laat de stichting Amsterdammer helpt Amsterdammer wekelijks een wens in vervulling gaan. Vandaag: Natasja Pereira kan de kosten van een broodnodige gebitsbehandeling niet betalen. Een bijdrage is welkom.