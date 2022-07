Joep Langebrug onthuld in Beethovenstraat, acht jaar na zijn dood bij vliegramp MH17

De Amsterdamse aidsdeskundige Joep Lange is voorgoed verbonden aan een brug in de Beethovenstraat. Zondagmiddag onthulden zijn kinderen en wethouder Shula Rijxman (Zorg) de Joep Langebrug. Lange kwam acht jaar geleden om het leven toen vlucht MH17 werd neergehaald boven Oost-Oekraïne.

Volledig scherm De Joep Langebrug aan de Beethovenstraat werd zondag onthuld door journalist Frank van Kolfschooten (rechts), zorgwethouder Shula Rijxman (wit t-shirt) en drie kinderen van Joep Lange.

De Joep Langebrug is tot stand gekomen dankzij de inspanning van drie buurtbewoners. Een van hen, journalist en schrijver Frank van Kolfschooten, publiceerde een boek over de historie van de Beethovenstraat. Het drietal kreeg de gemeente na acht jaar zover om de brug over het Zuider Amstelkanaal van een naam te voorzien. De brug had daarvoor alleen een nummer: brug 417.

“Ik kende Lange als wetenschapper, maar pas na het neerhalen van de MH17 kwam ik erachter dat ik hem ook van gezicht kende,” aldus Van Kolfschooten, die zelf in de Beethovenstraat woont. “Hij was de man van twee portieken verderop die altijd de hond uitliet over brug 417, op weg naar het Beatrixpark.”

Lange zat aan boord van vlucht MH17 om naar een wetenschappelijk congres in Australië te gaan en overleed net als 195 andere Nederlanders. Hij werd 59 jaar. Ook Langes partner Jacqueline van Tongeren liet het leven.

Betaalbare aidsmedicatie

Lange, als hoogleraar infectieziekten verbonden aan het AMC, stond internationaal zeer hoog aangeschreven, zegt Marcel Levi, die acht jaar geleden bestuursvoorzitter was van het AMC en ook bij de onthulling van de brug aanwezig was.

“Joep heeft baanbrekend werk verricht, niet alleen op wetenschappelijk gebied. Hij maakte zich sterk voor betaalbare aidsmedicatie en een ziektekostenverzekering in ontwikkelingslanden. Om een indruk te geven hoe bekend hij was: CNN stond zeer uitgebreid stil bij zijn overlijden.”

Ter nagedachtenis kwam in 2016 het Joep Lange Instituut van de grond in Amsterdam. Dat richt zich op aidsbestrijding in ontwikkelingslanden.

De brug werd onthuld door de Amsterdamse wethouder Shula Rijxman (Zorg) en kinderen van Lange. Dochter Martha toonde zich dankbaar voor het initiatief. “Ik fiets elke dag naar mijn werk over deze brug. Vanaf nu is die verbonden met mijn vader.”