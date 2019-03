John Mayer komt in de herfst naar de Ziggo Dome

Mayer trapt op 1 oktober zijn tour af in Stockholm, doet op 9 oktober Amsterdam aan en gaat daarna door naar Nieuw-Zeeland, Australië en de Verenigde Staten.



In 2017 stond de zanger ook al in de Ziggo Dome, het concert was toen binnen 20 minuten uitverkocht. Tijdens zijn World Tour 2019 komen zowel nieuwe songs als oude John Mayer-favorieten aan bod.



De kaartverkoop voor dit concert start op vrijdag 15 maart via Ticketmaster, meldt organisator Mojo. Voor die tijd is het ook al mogelijk om via een pre-sale kaarten te bemachtigen.