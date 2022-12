Jong, gewelddadig en nietsontziend: tien jaar cocaïneoorlog in de Amsterdamse straten

Een geweldsuitbarsting in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt zette in 2012 een nieuwe generatie criminelen in de spotlights. Jong, gewelddadig en geworteld in de internationale cocaïnehandel. Hoe een moordpartij in West in tien jaar uitmondde in een Nederlandse war on drugs.