Jonge vrouw gewond bij steekincident in De Pijp

Nieuws Politie zoekt slachtof­fers vechtpar­tij in Amsterdam-Noord

De politie is op zoek naar mensen die zondagochtend mogelijk gewond zijn geraakt bij een vechtpartij in de buurt van Lohuis in Noord. Dat zou zijn gebeurd voordat in een plantsoen een explosief werd gevonden. Naar aanleiding van de incidenten gaat de gemeente camera's ophangen in en rondom de straat.

30 augustus