Jongen van 16 veroordeeld voor bom bij Harbour Club, vrijuit voor bom café In the City

Nieuws OM eist jeugddeten­tie en 200 uur werkstraf tegen 16-jarige om ontploffin­gen bij café In the City en Harbour Club Oost

Justitie eist 69 dagen jeugddetentie plus een werkstraf van 200 uur tegen een nu 16-jarige Amsterdammer die in de zomer explosieven zou hebben laten ontploffen bij café In the City bij het Leidseplein én bij de Harbour Club Oost, aan de Cruquiusweg.

18 januari