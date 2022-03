Jongeren houden klimaatstaking tegen vervuilende bedrijven

Oekraïne

De oorlog in Oekraïne is een andere belangrijke aanleiding voor de klimaatstaking, zegt Fortuin. “Nu er minder aanbod van olie en gas is, moeten we dat gebruiken om sneller in te zetten op groene energie. In plaats daarvan lijkt het alsof we teruggaan naar meer gebruik van steenkool. Dat moet afgelopen zijn.” Fossiele brandstoffen hebben volgens de vwo-scholier een belangrijk aandeel in de oorzaak van conflicten en oorlogen.