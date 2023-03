Jongeren in verweer tegen woonplannen: ‘Amsterdam steeds ontoegankelijker om in te wonen’

Interview Wethouder Zita Pels: doorstro­ming is de sleutel in de Amsterdam­se wooncrisis

Wethouder Zita Pels (GroenLinks) wil in 2040 de woningnood in Amsterdam hebben opgelost. Dat betekent: een grotere rol voor de overheid, die verder wil ingrijpen in hoe de schaarse woonruimte in de stad wordt verdeeld. ‘Corporaties moeten toestemming vragen om een sociale huurwoning te verkopen.’