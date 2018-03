'Joodse school deed pas onder druk aangifte van misbruik door docent'

De eerste meldingen over S. kwamen binnen in 2012. Nadat een onderwijsinspecteur had vastgesteld dat er er hoogstwaarschijnlijk sprake was van misbruik, weigerde de school aangifte te doen, hoewel de wet dat wel verplicht. Maandenlang gebeurde er niets, tot de toenmalige minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt zelf een bericht naar de school stuurde. In oktober van dat jaar werd aangifte gedaan, maar het schoolbestuur liet per brief aan de schooldirectie weten dat dit enkel was gebeurd omdat de minister druk had uitgeoefend.