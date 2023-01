Jubileumjaar voor kunstenaarsdorp Ruigoord, maar hoe lang mag er nog gefeest worden?

ExclusiefKunstenaarskolonie Ruigoord maakt zich zorgen over de plannen van het naastgelegen Havenbedrijf Amsterdam. In een brandbrief schrijft Ruigoord dat het snel hulp van de gemeente nodig heeft om in de toekomst nog evenementen te mogen organiseren. ‘Wij steken ons hoofd niet in een strop die over vijf jaar wordt aangetrokken’