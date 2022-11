Justitie eist 12 jaar tegen achtste verdachte in megazaak 13Maracane

NieuwsJustitie eist 12 jaar cel tegen Mohamed I. (36) voor het twee jaar lang deelnemen aan een criminele organisatie, die moordplannen en ander geweld beraamde in een onderwereldoorlog. De oorlog woedde vanaf 2012 in Amsterdam.

Volledig scherm De rechtbank in Amsterdam. © ANP / Robin van Lonkhuijsen

Hij is de achtste verdachte in megazaak 13Maracane over met name een trits moordplannen. In die zaak eiste justitie in september al straffen oplopend tot 18 jaar tegen zeven medeverdachten. Mohamed I., bijnaam ‘Clown’, was pas later in het proces gevoegd en stond daarom pas deze week terecht. Hij was afwezig.

Justitie ziet hem als een lid van ‘de harde kern’ van de groep. “Hij was jaren de boekhouder van de organisatie en regelde diverse money transfers,” zei een officier van justitie maandag in het requisitoir. “Maar hij ging niet alleen over de geldzaken, hij speelde ook een rol in de geweldsdelicten en heeft zelfs een dodenlijst opgesteld.”

Hij zou ook hebben geprobeerd twee liquidaties mee uit te lokken. De maatschappij moet tegen hem ‘beveiligd worden’.

Veegzaak

De zaak 13Maracane is een ‘veegzaak’, waarin justitie probeert de laatste leden voor lang van een van twee kampen in de Amsterdamse onderwereldoorlog voor lang in de cel te krijgen. De organisatie kostte tientallen – veelal jonge – criminelen het leven. Forse groepen anderen zitten al langdurige celstraffen uit, soms levenslange, voor hun rollen bij concrete liquidaties. Alleen de vermoede leider Houssine A. is niet vervolgd bij gebrek aan bewijs tegen hem.

Volgens de officieren van justitie vormden de hoofdverdachten in de groep tot 2016 een professioneel opererende criminele organisatie, waarvan de leden zich in wisselende samenstelling bezighielden met het ‘kieren’ of ‘nakken’ (liquideren) van rivalen.

Ze werkten el listo af, volgens justitie een dodenlijst. De groep beschikte door drugshandel over voldoende financiële middelen om de liquidaties te financieren. In het gehele dossier draait het om één daadwerkelijk gepleegde poging tot moord (in 2014 in Amsterdam-West) en zeven moordplannen die niet doorgingen – ‘hetgeen niet aan de verdachten te danken was’.

Integrale vrijspraak

Advocaat Jan-Hein Kuijpers wil integrale vrijspraak voor I. Volgens hem heeft de recherche niet kunnen aantonen dat I. degene is die twee versleutelde Blackberry’s, waarmee belastende berichten zijn verstuurd, gebruikte, terwijl ze wel aan hem worden toegeschreven. Bovendien kan hij ook niet als lid van de harde kern van de groep worden beschouwd als de berichten wél van hem waren. Zo komt in het dossier over een specifiek moordplan maar één aan hem toegerekend bericht voor. Kuijpers: “Dus er zouden plannen worden gesmeed om (rivaal) Jason L. van het leven te beroven en een lid van de harde kern komt in het stuk niet voor? Dat bijt elkaar.”

Áls I. ‘de boekhouder’ van de groep was, is dat nog ‘totaal wat anders dan als geweldsman deelnemen aan een criminele organisatie’.

De strafeis doet volgens de raadsman ‘geen enkel recht’ aan de misdrijven die het Openbaar Ministerie bewezen acht.

De rechtbank doet op 7 december uitspraak.