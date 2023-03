Justitie eist in hoger beroep 8 tot 9 jaar tegen 3 ‘medeplichtigen’ aan liquidatie Endstra in 2004

Nieuws VU onderzoekt invloed Zuidaskan­to­ren en Belasting­dienst op haar studie fiscaal recht

De Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam gaat de academische onafhankelijkheid onderzoeken van twee specialisaties binnen de masterstudie fiscaal recht. Aanleiding is berichtgeving over mogelijke beïnvloeding van de lesstof en de benoeming van docenten door zes Zuidaskantoren en de Belastingdienst.