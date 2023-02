Justitie: uit zijn laconieke reactie op onderschepte coke, blijkt dat Gregory F. serieuze speler was

indebuurt.nl Toen in Amsterdam: 9 x het leven aan de Linden­gracht in 1849 toen de huur nog 6 gulden per maand was

Amsterdam is oud en dat maakt het fantastisch om door het stadsarchief te bladeren. Mijmeren over hoe het leven er vroeger uit zou hebben gezien. Een portretserie uit 1845 laat het leven in de Jordaan zien. Toen de huur nog geen zes gulden per maand kostte.

15:54