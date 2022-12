Justitie wil ruim 8 ton ‘misdaadwinst’ afpakken van gangsterrapper JoeyAK

Volledig scherm De videoclip van Gangster Love van JoeyAK.

De rapper is volgens de opsporingsdiensten diep ingebed in de georganiseerde misdaad en zou het belangrijkste deel van zijn vermogen met drugshandel hebben vergaard.

815.000 euro

In de Amsterdamse rechtbank was donderdag een inleidende zitting in de zogeheten ontnemingszaak, waarin het Openbaar Ministerie Joël H. 815.000 euro wil afpakken, die hij in 2018 en 2019 volgens de berekeningen van de recherche aan ‘onverklaarbaar vermogen’ had.

In een kasopstelling heeft de recherche uitgesplitst welke bedragen hij in die periode uitgaf, veelal aan zijn exorbitante levensstijl en de luxe spullen die hij aanschafte en soms cadeau deed. Overigens zijn de laatste jaren al veel spullen van H. afgepakt die soms verbeurd zijn verklaard, dus mogelijk wordt de waarde daarvan nog van de vordering afgetrokken.

Zijn advocaat Wouter de Zanger mag in de aanloop naar de inhoudelijke behandeling van de zaak bij de onderzoeksrechter nog vier getuigen verhoren die volgens Joël H. kunnen bevestigen dat hij veel meer verdiende met zijn raps en optredens dan de opsporingsdiensten denken.

Zo kan zijn manager vertellen dat hij voor optredens veel contante betalingen ontving ‘buiten de boeken om’. Zijn vaste dj kan dat volgens de raadsman bevestigen, evenals een ‘collega-rapper’ van Zone6. Een vierde getuige zou kunnen vertellen of hij een Rolex ter waarde van zo’n 13.000 euro van H. cadeau kreeg, zoals de politie opmaakt uit een filmpje.

Ontvoering

De ontnemingsvordering volgt op de strafzaak waarin H. eind 2020 tot 3 jaar en 4 maanden cel is veroordeeld voor het ontvoeren van de Amsterdamse Naima N., samen met haar dochters van 7 en 3 jaar, op 31 december 2019. De vrouw en haar dochtertjes werden op 1 januari 2020 door een arrestatieteam bevrijd, nadat N. buiten het zicht van haar dochters door Joël H. met heet water was overgoten en met een pistool op haar hoofd en knieën was geslagen.

In die strafzaak loopt nog hoger beroep. H. was in maart 2022 met een enkelband vrijgelaten, maar werd op 3 september weer gearresteerd, samen met 8 andere leden van Zone6, voor het in Duivendrecht gijzelen en mishandelen van een man, die ze ook zouden hebben beroofd van zijn Rolex en zijn Louis Vuittontasje.

De man zou kwaad gesproken hebben over Joël H. Hij werd volgens de recherche uren in een busje rondgereden, terwijl zijn belagers een fors bedrag eisten en dreigden zijn vingers af te knippen als niemand van zijn vrienden over de brug zou komen. Toen hij in Amsterdam-Zuidoost uit het busje werd geleid naar een woning in Holendrecht-West, rende hij in paniek weg. Hij viel en werd van alle kanten geschopt en geslagen. Hij deed aangifte.

Voor die zaak zit Joël H. nog vast. Zowel in die nieuwe strafzaak als in het ontnemingsproces is het nog onduidelijk wanneer die inhoudelijk kunnen worden behandeld.

Ondertussen voeren politie, justitie, stadsdeel Zuidoost en het Regionale Informatie- en Expertisecentrum (Riec) een gezamenlijk offensief waarmee ze achterstandswijk Holendrecht willen bevrijden van het juk van het gewelddadige deel van Zone6, aangevoerd door Joël H.