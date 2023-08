Juwelier Herenstraat na explosie:

indebuurt.nl Stap in de wereld van hitserie Friends: op deze datum komt er een pop-upmuseum naar Amsterdam

Friends-fans opgelet! The Friends Experience komt naar Amsterdam. Stap vanaf 1 september in de wereld van Friends en ontdek de verschillende decors en kostuums. Je vindt het pop-upmuseum over de Amerikaanse hitserie tot en met 19 november op het NDSM terrein in Amsterdam-Noord, meldt organisator MOJO.