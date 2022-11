Kamal Chabrani wint kort geding van gemeente Amsterdam over kickboksschool Chakuriki

Volledig scherm Kickboksschool Chakuriki aan de Van Hallstraat. © Ton van Rijn/Stadsarchief Amsterdam

Over de sportschool in het oude gebouw aan de Van Hallstraat is al geruime tijd het nodige gedoe. Nadat de vorige eigenaar de huur niet meer kon opbrengen, stelde de gemeente, eigenaar van het pand, hem in de gelegenheid nieuwe kandidaat-huurders voor te dragen. Een van hen was de Amsterdamse kickbokstrainer Kamal Chabrani. Ook streetwearmerk Patta had interesse. Die partij genoot aanvankelijk de voorkeur van de gemeente. Later kwam de gemeente daar weer op terug.

Chabrani, die volgens ambtenaren voldeed aan de gemeentelijke doelstellingen, was echter van mening dat hij als eerste een huurovereenkomst had gesloten met de vorige eigenaar. Daarin gaf het gerechtshof hem afgelopen zomer gelijk.

Didam-arrest

Desondanks weigerde de gemeente hem een huurovereenkomst aan te bieden. Volgens verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink was bij het vinden van een nieuwe kandidaat het Didam-arrest niet nageleefd. In dat arrest uit november 2021 is bepaald dat overheden bij de verkoop van grond middels een transparante procedure gelegenheid moeten bieden aan mogelijke gegadigden om mee te dingen.

Volgens de gemeente Amsterdam was dat niet voldoende het geval bij de kickboksschool. Het starten van een nieuwe, transparante procedure was daarom gerechtvaardigd.

Daarop spande Kamal Chabrani opnieuw een kort geding aan. Ditmaal tegen de gemeente. Hoewel het gemeentelijk vastgoedbedrijf de kwestie danig had laten ontsporen, weigerde de huisadvocaat van de gemeente tijdens het kort geding de hand in eigen boezem te steken.

Inconsequent gehandeld

De rechter stelt in het vonnis dat het Didam-arrest geen reden is om de gemeente niet aan haar toezegging te houden. Verder wijst de rechter erop dat de gemeente inconsequent heeft gehandeld ten aanzien van het Didam-arrest. Ook wordt in het vonnis gezegd dat Chabrani ‘mede door toedoen van de gemeente' bijna een jaar in onzekerheid heeft verkeerd. Ook nadat het Hof had geoordeeld dat er wel degelijk een huurovereenkomst was, ging de gemeente niet overstag. “Terwijl de gemeente wist dat Chabrani eind dit jaar zijn huidige pand moest verlaten,” aldus de rechtbank.

De gemeente moet Chabrani binnen acht dagen een huurovereenkomst aanbieden voor de sportschool aan de Van Hallstraat ‘tegen gebruikelijke condities en prijs’. Daarnaast is de gemeente veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.

Kamal Chabrani is blij met de uitkomst van het kort geding. “Eerlijk duurt het langst,” laat hij weten.

