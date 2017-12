Kamer akkoord met snorfiets op de rijbaan

"Laat Amsterdam maar ervaring opdoen. Wel vind ik dat we na een jaar moeten kijken of deze maatregel het effect heeft dat we willen. Amsterdam moet dat zelf doen, maar ook kennisinstelling SWOV moet daarbij betrokken worden."



Handhaving

Zowel de VVD als het CDA waren de afgelopen jaren tegenstander van het plan, maar zijn nu van mening veranderd. Volgens Remco Dijkstra (VVD) moet Amsterdam de ruimte krijgen om de problemen met snorscooters op het fietspad op haar eigen manier aan te pakken.



"Dit moet plaatselijk worden opgelost. Amsterdam is wat deze problematiek betreft anders dan andere plekken in het land."



Ook het CDA, dat in het verleden tegen een verplaatsing was, is nu akkoord. "Wij leggen ons daarbij neer. Maar we willen wel dat de handhaving op te hard rijdende snorscooters door blijft gaan."



Raad van State

Wethouder Pieter Litjens van Verkeer reageert opgetogen op de steun uit Den Haag, maar waarschuwt wel niet te vroeg te juichen. "De Raad van State moet ook nog positief adviseren over de maatregel, pas daarna kunnen we 'm doorvoeren."



Naar verwachting komt dat oordeel rond april. Als het positief luidt kan de maatregel in het najaar van 2018 worden ingevoerd.



'Eerste stap'

Anne Knol, campagneleider duurzame mobiliteit bij Milieudefensie, reageert: "Scooters zorgen niet alleen voor heel onveilige situaties omdat ze bijna allemaal te hard rijden, maar zijn ook extreem vervuilend. Met name voor fietsers die erachter rijden. Scooters veroorzaken een kwart van alle luchtvervuiling op het fietspad. Dit is een eerste stap op weg naar gezondere en veiligere fietspaden."