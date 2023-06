Kans op bewolkt weer in Amsterdam vanochtend

Nieuws ‘Lokker’ Asmae el H. (36) ontkent betrokken­heid ontvoering jongen (15) in De Pijp: ‘Ik hoor niet bij deze mensen!’

Werkte Asmae el H. (36) doelbewust mee aan de professioneel voorbereide ontvoering van de jongen van 15 die in januari in De Pijp in een busje werd gewerkt en gekneveld, of heeft ze zich laten meeslepen in een klus waarvan ze niet wist dat die op een ontvoering zou uitdraaien?