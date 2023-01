Kansenongelijkheid in Amsterdam: wie in Zuid wordt geboren, staat met 5-0 voor

Nieuws Bijna nergens nam het aantal hulpaanvra­gen bij schulden zo sterk toe als in Amsterdam

Vereniging Humanitas zag het aantal hulpaanvragen bij financiële problemen bijna nergens in het land zo hard stijgen als in Amsterdam en Diemen. In 2022 meldden zich 704 mensen die in de penarie zaten, 26 procent meer dan in 2021, toen er 557 mensen aanklopten voor hulp. Landelijk steeg het aantal aanvragen 14 procent.

26 januari