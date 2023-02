Kapotgeschoten Oekraïense ambulance op de Dam: ‘Als je een arts doodt, dood je ook zijn patiënten’

Exclusief Jordanees ‘Opera Pietje’ (1936-2023) was een ambassa­deur van de opera en belcanto

Geboren, getogen en gestorven in de Lindenstraat. Piet Bos, tot in de verre omtrek van Amsterdam bekend als Opera Pietje, kon zich geen leven voorstellen buiten de Jordaan. Dat is de buurt waar hij thuishoorde, waar hij zich welkom en gezien voelde. En waar hij tot op het laatst woonde. Precies volgens plan, zoals hij vier jaar geleden zei in een televisieprogramma: ‘Ik ga hier nooit meer weg, ja, tussen zes plankjes.’