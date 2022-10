Kermis Osdorp beveiligd met hek en bewakers: ‘We moeten wel’

Rond de kermis in Osdorp is een hek met slechts één toegangspoort geplaatst. Elf beveiligers zijn in de arm genomen om bezoekers te fouilleren en overlastplegers te weren. Kermisbaas Frans Stuy heeft dit besloten, omdat een groep jongeren afgelopen weekend zwaar vuurwerk gooide op het kermisterrein. ‘We spelen nu politie op eigen terrein.’

Stuy heeft het altijd tegengehouden: een hek rondom de kermis, maar nu jongeren afgelopen zondagavond vuurwerk gooiden tussen de attracties, is voor hem de grens bereikt. Bezoekers moeten nu langs zijn security bij de toegangspoort om het terrein op te kunnen. Ook worden ze gefouilleerd, zegt Stuy. “Het is vreselijk dat ik dit na 35 jaar, op mijn 61ste, nog moet doen. Ik doe het met pijn in mijn hart, maar het is niet anders.”

De politie voerde maandagavond charges uit, omdat jongeren illegaal vuurwerk gooiden tussen de attracties en brandjes stichtten. Op de kermis ontstonden vechtpartijen en er was sprake van agressie tegen hulpverleners. Eén persoon werd daarbij aangehouden.

Vuurwerk tussen de bezoekers

Volgens Stuy, wiens kermis enkele keren per jaar in Osdorp en Westerpark staat, gaat het om zo’n veertig jongeren tussen de 13 en 16 jaar. “Er wordt al jarenlang vuurwerk gegooid. Vroeger gooiden ze het naast de kermis, nu tussen de bezoekers op ons terrein. We hebben ze meteen het terrein afgegooid. Ook hebben we een paar gastjes gepakt en met ze zitten praten. ‘Bel je ouders maar,’ zeiden we. Dan komt er een broer aan de telefoon en krijgt hij thuis misschien een draai om zijn oren. Ze blijven echter zonder toezicht van ouders rondlopen.”

Het is niet een probleem van de kermis, maar een maatschappelijk probleem, zegt Stuy. “Vuurwerk wordt overal in Amsterdam afgestoken. Het is de laatste drie jaar wel erger geworden, al zie je dit bijvoorbeeld niet in Beverwijk. De jeugd wordt steeds vervelender. Het is me een raadsel waarom ze het nu ook tussen de bezoekers gooien. We spelen nu op eigen terrein politie, want ik laat me niet weg slaan.”

Camera’s

Het fouilleren, zegt Stuy, zal zich beperken tot bepaalde groepen jongeren. “Moeders en kinderen, en een vader erbij, fouilleren we niet.” Hij peinst er niet over op te houden met zijn kermis. “Ze krijgen me nooit klein.”

Vanwege de onrust besloot de gemeente de kermis maandag om 19 uur te sluiten in plaats van 22 uur. De kermis staat er nog tot en met 23 oktober. Stuy: “Ik ga in de toekomst misschien camera’s ophangen.”