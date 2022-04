Khaled A. langer vast voor vuurwerkexplosies in De Pijp

Volledig scherm De vuilnisbak in de Govert Flinckstraat waar de burenruzie ontstond. © Sophie Saddington

Het drietal wordt ervan verdacht vuurwerkexplosies te hebben veroorzaakt bij de woning van hun overburen in de Govert Flinckstraat. Ook zouden die buren met het leven zijn bedreigd. Aan de vuurwerkexplosies ging een ruzie vooraf over het neerzetten van afval in hun straat.

De voorlopige hechtenis van Nino K. kan wel worden geschorst. De schorsing gaat in zodra er een plek vrij is in een kliniek waar hij behandeld kan worden voor zijn autisme. Uit een zogeheten dubbelrapportage blijkt dat K. gebaat is bij een klinische opname. “U moet naar een kliniek. De gevangenis is geen goed klimaat voor u,” zei de rechter tegen K. tijdens de tweede pro-formazitting.

Behandeling nodig

Zijn advocaat liet weten dat K. zelf ook graag behandeld wil worden om problemen in de toekomst te voorkomen. K. beaamde dat tijdens de zitting. “Ik schiet nu niets op. Ik kom aparte figuren tegen in de gevangenis. Ik heb behandeling nodig,” zei K.

De advocaat van A. verzocht om schorsing van de voorlopige hechtenis van haar cliënt. “De situatie wordt nijpender. Hij runt een witgoedbedrijf, is kostwinner, vader van een klein kindje en heeft schulden van zo’n 40.000 euro van de belastingdienst en aanschaf van een auto. Zijn partner woont tijdelijk in een calamiteitenwoning in West en kan niet werken. De schulden lopen op. Het wordt moeilijker het allemaal te behappen,” aldus A.’s advocaat Divera Rupert.

Het OM was tegen schorsing van de voorlopige hechtenis van A. “Er zijn ernstige feiten gepleegd. De buurt is ernstig geschokt geraakt door de diverse ontploffingen. De impact op de maatschappij was groot.”

Buren nog zeer angstig

De overburen van wie de ramen zijn gesneuveld, zijn volgens het OM nog zeer angstig en durven niet naar de zitting te komen. “Ze begrijpen niet waarom A. het op hen gemunt heeft. Beide verdachten geven geen openheid van zaken. Daarbij is er een onderzoek naar witwaspraktijken van A. gaande.”

De rechter besloot dat A. langer moest vastzitten omdat het incident in de Govert Flinckstraat ‘grote beroering’ heeft gebracht. “De moeder is op vrije voeten en kan voor haar kind zorgen. De inhoudelijke zitting is bovendien nabij,” aldus de rechter.

De zaak wordt 25 mei inhoudelijk behandeld.