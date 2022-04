Kind door auto aangereden op Middenweg

Koningsdag Live Live | Politie: Wester­straat en Reguliers­dwars­straat zijn overvol, kom niet

Geen regen voorspeld en geen coronaregels meer. Niets staat een bruisende Koningsdag in Amsterdam nog in de weg. Hier houden we je op de hoogte van alle updates rond Koningsdag. Heb je leuke foto's, nieuws of maak je iets bijzonders mee? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

19:03