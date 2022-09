Kinderen vinden uzi-pistoolmitrailleur tijdens Cleanup Day in Amsterdam: ‘Wajoow een geweer’

Kort nieuws uit de stad

De gemeente vraagt bewoners niet langer water in het Oosterpark in te gaan. In het Oosterpark worden sinds 26 augustus dode vissen en zieke vogels aangetroffen. Bij deze dieren is botulisme aangetroffen. Botulisme is een ziekte waarbij mensen en dieren steeds slechter zien en verlammingsverschijnselen krijgen. Waternet voert momenteel onderzoeken uit in het water. Wanneer bacteriën worden aangetroffen, zal Waternet ze bestrijden.

11 september