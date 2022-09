Kinderen vinden uzi tijdens Cleanup Day in Noord: ‘Wajoow een geweer’

Nieuws Bij vlagen weergaloos Ajax zet Heerenveen met 5-0 opzij

Ajax heeft in eigen huis met 5-0 afgerekend met Heerenveen. De koploper van de Eredivisie scoorde al na 4 minuten en kwam daarna nooit echt in de problemen. Mohammed Kudus nam de 3-0 en 4-0 voor zijn rekening en werd verkozen tot Man of the Match.

10 september