Klachten over Amsterdams Winterparadijs in de RAI: ‘Geweigerd om joggingbroek’

Om toegang te krijgen tot het Amsterdams Winterparadijs heb je drie dingen nodig: een kaartje, een goede broek en een flink portie geduld. Dat blijkt althans uit de recensies op Google, Tripadvisor en de Instagrampagina van het evenement dat van 15 december tot 1 januari plaatsvindt in de RAI.

Veel bezoekers beklagen zich over het ‘deurbeleid’. Beveiligers blijken bezoekers in trainings- of joggingbroek zo resoluut de deur te wijzen. Ook de lange wachtrijen, het dure eten (een frietje kost 6 euro, een curryworst 8 euro) en de kosten die boven op de entreeprijs komen, maken dat de vijfsterrenreviews behoorlijk ondergesneeuwd raken onder de meer kritische reacties. Op basis van ruim 115 reviews op Google scoort het evenement nu gemiddeld 2.2 sterren.

De reacties op social media liegen er niet om. Vooral het weigeren van mensen in joggingbroek valt niet in goede aarde. ‘Wij mochten niet naar binnen toe, omdat we een joggingbroek en een trainingsbroek aanhadden. Het was superkoud, dus wij dachten: lekker warm. Ze denken dat het de Harbourclub is’, aldus een bezoeker.

Anderen balen vooral van de drukte: ‘We hebben ruim een uur gewacht om van de glijbaan te gaan. Als ze de helft van de bezoekers hadden binnengelaten was het leuker geweest’, schrijft Sven.

Het Amsterdams Winterparadijs is een initiatief van ondernemerskoppel Bas Smit en Nicolette van Dam. De organisatie is in handen van 4PM Entertainment. Op een ander evenement dat het stel samen met 4PM organiseert, de Amsterdamse Zomer, kwam eerder dit jaar eveneens forse kritiek vanwege de lange wachtrijen. Van Dam en Smit boden hierop hun excuses aan.

Die excuses komen er nu vooralsnog niet. Vooral omdat de negatieve reacties volgens 4PM een vertekend beeld geven. “Het overall beeld dat we hebben is juist heel positief,” zegt Mitchel Bovenlander van 4PM. “Er zijn wel wat mensen die het druk vinden, dat is het ook, maar dat is het in de Efteling ook. En de reden dat er zo veel mensen komen, is ook dat het gewoon heel leuk is. Anders zouden we niet zo veel kaarten verkopen.”

Bovenlander benadrukt dat de organisatie zich aan het maximum aantal bezoekers houdt en dat juist is gekozen voor tickets met tijdsloten, om de bezoekers zo veel mogelijk over de dag te spreiden.

Over het wegsturen van mensen in joggingbroek zegt Bovenlander dat er ‘s avonds inderdaad een dresscode geldt. “Het is een feestelijke aangelegenheid, dus we vragen gasten zich ook feestelijk te kleden.” De organisatie heeft volgens Bovenlander ‘wat meldingen' gehad, ook over de norse beveiligers. “Dat vinden we heel vervelend, maar die berichten kwamen vooral op het begin van het evenement. We hebben een vriendelijkheidsprotocol en daar de beveiliging nog extra op gewezen. Het gaat in die recensies veel over beveiliging, maar mensen zien niet altijd het onderscheid met ander personeel. We hebben hier elke dag 500 tot 600 man werken.”

Het Amsterdams Winterparadijs wordt sinds 2018 georganiseerd en trok in de beginjaren zo'n 150.000 bezoekers naar de RAI. De afgelopen twee jaar ging het evenement niet door vanwege corona. Op het terrein van de RAI kunnen bezoekers onder meer schaatsen, langlaufen en sneeuwballen gooien. Ook zijn er optredens en theatershows.

