Kleding kopen van je favo influencer: bij Mireille en Elise Bak kan het! 'Monica Geuze brengt haar kleding hier ook heen'

Noord-Hol­land vraagt 1,2 miljard voor landelijk gebied: ‘Flinke maatrege­len zijn noodzake­lijk’

Noord-Holland denkt een rijksbijdrage van 1,2 miljard euro nodig te hebben voor de plannen voor het landelijk gebied in de provincie. Het bestuur heeft een eerste versie van het zogenoemde Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) goedgekeurd en online gezet. De overgang naar kringlooplandbouw in 2040 is daarin een belangrijke doelstelling.