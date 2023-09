Klimaatactivisten bekladden Beurs van Berlage met groene verf uit protest tegen landbouwtop

Wijk in Noord die volhangt met regenboog­vlag­gen krijgt cameratoe­zicht

Burgemeester Halsema stelt in Oostzanerwerf in Amsterdam-Noord cameratoezicht in. Dat moet voor veiligheid zorgen in de wijk waar mensen massaal Pridevlaggen hebben opgehangen, uit solidariteit met buurtbewoners bij wie een steen door de ruit werd gegooid.