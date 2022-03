Klimaatprotest bij DNB: ‘Ze praten met ons, dat is al iets’

Volledig scherm © ANP

“What do we want? Climate justice! Are we gonna fight for it? Yes, yes, yes!,” schalt het door de receptie van de Nederlandsche Bank (DNB). Rond de 20 deelnemers van de actiegroepen houden de lobby bezet, gewapend met spandoeken en megafoon. De sfeer is gemoedelijk. Er wordt op vriendelijke toon door DNB-beveiliging en actievoerders gediscussieerd, na drie vorderingen om te vertrekken wordt de politie ingeschakeld. Die komt glimlachend binnenlopen. Een protest uit het boekje, zo lijkt het.

De actie is gericht tegen het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), dat recentelijk 4,2 miljard euro heeft belegd in de fossiele industrie. Volgens de actievoerders is dit desastreus voor het behalen van de doelstelling van een maximale opwarming van de aarde van 1,5 graad, zoals is vastgelegd in het akkoord van Parijs. DNB zou volgens hen, als toezichthouder van de financiële sector, PFZW daarop aan moeten spreken.

Maken of breken

“Dit gaat bovendien om geld van mensen die er zelf niet mee akkoord zijn gegaan,” zegt Rozemarijn van ’t Einde (29), woordvoerder van Christian Climate Action. “Ik ben ook pensioendeelnemer bij PFZW en nu wordt er met mijn geld geïnvesteerd in bedrijven als Shell. De grote geldstromen kunnen het halen van de klimaatdoelen maken of breken. PFZW wil fossiele bedrijven nog twee jaar geven om met een plan te komen, maar we hebben die tijd simpelweg niet.”

Ook op andere plekken in de stad werd er afgelopen dagen actie gevoerd tegen financiële instellingen en hun rol bij de klimaatkwestie. Dinsdag stond Operatie Klimaatgroep bij ABN Amro en ING voor de deur en gisteren protesteerde Fossielvrij NL bij ING, samen met klanten van de bank. De banken werd gevraagd om grotere stappen te nemen voor een groene financiële sector en hun bijdragen aan olie- en gasprojecten wereldwijd te stoppen.

Rol als toezichthouder

Aan de Spaklerweg gaan de woordvoerders van beide partijen met elkaar in gesprek. “We hebben in goede sfeer gesproken met een delegatie van de demonstranten,” meldt Bouke Bergsma, woordvoerder van DNB. “In het gesprek is door DNB duidelijk gemaakt dat wij niet publiekelijk kunnen spreken over toezicht op individuele instellingen. Verder is uitgebreid toegelicht wat in algemene zin onze rol is als toezichthouder op pensioenfondsen. Ook is gesproken over het belang dat DNB hecht aan duurzaamheid.”

De actievoerders van Christian Climate Action en Extinction Rebellion hebben zich ondertussen aan elkaar vastgeketend en weigeren te vertrekken tot hun eisen zijn ingewilligd. Door ingrijpen van de politie moeten ze wel. Elf mensen worden gearresteerd. “Ze erkennen de klimaaturgentie, maar zeggen dat ze zelf niks kunnen doen,” zegt van ’t Einde van Christian Climate Action. “De Nederlandse overheid moet fossiele bedrijven meer perspectief bieden, zeggen ze. Zo blijft iedereen naar elkaar wijzen. Maar DNB gaat tenminste met ons in gesprek, dus dat is al iets. Ze hebben ons zelfs bedankt voor onze komst.”