Klimaatprotest ten einde, 90 demonstranten gearresteerd

De aanhoudingen verliepen in eerste instantie vrij traag, de menigte op de Stadhouderskade bleef daardoor lange tijd groot. In totaal gaven slechts honderd demonstranten gehoor aan de oproep van de politie om de straat te verlaten.

Verspreiding

Intussen dunde de groep demonstranten op de Stadhouderskade in hoog tempo uit. Rond zes uur was de straat weer vrij na een twaalf uur durend protest. Een groep fanatiekelingen, waaronder demonstranten die eerder met een busje naar het Westelijk Havengebied waren vervoerd, keerde terug naar de Hobbemastraat, ter hoogte van de Heineken brouwerij. Tot een heel actief protest kwam dat niet, al werd het verkeer wel enige tijd opgehouden. De organisatie riep kort daarna hun leden op om naar bed te gaan, want dinsdag zijn er plannen om in de ochtend bij elkaar te komen in het Vondelpark.