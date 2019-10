Klimaatprotest voor nu ten einde maar kans op nieuwe acties is groot

VIDEOVandaag hebben zeker 900 klimaatactivisten van de groep Extinction Rebellion de Stadhouderskade in Amsterdam geblokkeerd. De politie heeft negentig mensen gearresteerd, waarvan twintig een boete kregen. Dertig van hen zitten nog vast. Ook verplaatsen ze ongeveer 270 mensen met bussen naar het Westelijk Havengebied in de hoofdstad.

De demonstranten die zijn opgepakt, weigerden zich vrijwillig te verplaatsen naar het Museumplein, waar het wel was toegestaan om te protesteren.

De aanhoudingen verliepen in eerste instantie vrij traag, de menigte op de Stadhouderskade bleef daardoor lange tijd groot. In totaal gaven slechts honderd demonstranten gehoor aan de oproep van de politie om de straat te verlaten.

Dat veranderde toen burgemeester Femke Halsema iets voor 16.00 uur een noodbevel aankondigde om de demonstratie voor het Rijksmuseum te beëindigen. Mensen die niet vrijwillig vertrokken, werden in bussen gezet en naar het Westelijk Havengebied gereden.

Verspreiding

Een deel van de klimaatactivisten verspreidde zich vervolgens langzaam door de stad. Ze hinderden onder meer het tramverkeer door een blokkade te vormen tussen de Hobbemastraat en de Stadhouderskade. Ook waren er actievoerders die samenkwamen op de Weteringschans en daar het verkeer blokkeerden. Uiteindelijk bereikten ze de Dam, waar ze een ‘die-in’ hielden.

Intussen dunde de groep demonstranten op de Stadhouderskade in hoog tempo uit. Rond zes uur was de straat weer vrij na een twaalf uur durend protest. Een groep fanatiekelingen, waaronder demonstranten die eerder met een busje naar het Westelijk Havengebied waren vervoerd, keerde terug naar de Hobbemastraat, ter hoogte van de Heineken brouwerij. Tot een heel actief protest kwam dat niet, al werd het verkeer wel enige tijd opgehouden. De organisatie riep kort daarna hun leden op om naar bed te gaan, want dinsdag zijn er plannen om in de ochtend bij elkaar te komen in het Vondelpark.

Volledig scherm Activisten worden aangehouden. © ANP

Lange dag

Het was een lange dag voor de klimaatactivisten. Al om zes uur ‘s ochtends was de Stadhouderskade onbegaanbaar voor autoverkeer. Zo’n vijfhonderd mensen van Extinction Rebellion blokkeerden de hoofdader van het Amsterdamse verkeer om hun protest tegen de snelle opwarming van de aarde kracht bij te zetten.

De actie was goed voorbereid. In aanloop naar de demonstratie zijn trainingen gegeven, waarin de demonstranten leerden hoe ‘non-violent action’ werkt. Oftewel: hoe je je doelen op een zo’n vreedzaam mogelijke manier.

Ook was er door de organisatie sanitair en voedsel geregeld. Eten, drinken en wc papier werd door de politie tegengehouden, net als de mobiele keuken die de actiegroep had geregeld.

De kans is groot dat er deze week soortgelijke acties volgen. Extinction Rebellion spreekt van een actieweek.

Wereldwijd

In verscheidene steden in de wereld zijn vandaag klimaatactivisten de straat opgegaan. Het gaat in totaal om duizenden betogers, die zich hebben aangesloten bij de actiegroep Extinction Rebellion (ER).

Ze kwamen onder meer bijeen in New York, Berlijn, Madrid en Londen. Ook in India, Zuid-Afrika, Argentinië, Nieuw-Zeeland en Australië gingen mensen de straat op. In Amsterdam werd geprotesteerd op de Stadhouderskade. Daar werden ruim negentig klimaatactivisten door de politie opgepakt. De meesten werden in de loop van avond weer vrijgelaten.

Bij sommige protesten kwam het tot confrontaties tussen betogers en de politie. In Londen werden meer dan 276 activisten gearresteerd. Zij blokkeerden een brug bij Westminster en sloten meerdere straten af. Ze voerden onder meer yogaoefeningen uit op straat en droegen borden bij zich met teksten als: De planeet verandert - waarom wij niet? In april werden in de Britse hoofdstad meer dan duizend mensen gearresteerd tijdens een klimaatprotest dat dagenlang aanhield.

In Madrid ging het om circa tweehonderd mensen die de Castellana blokkeerden. Dat is een van de drukste straten van de Spaanse hoofdstad. Ook in Australië en Nieuw-Zeeland werden tientallen mensen opgepakt. Dat gebeurde in onder meer Wellington, Sydney en Brisbane.

In New York namen zo’n tweehonderd activisten deel aan een rouwstoet richting Wall Street. Daar besmeurden ze het bekende bronzen beeld van een stier met nepbloed en gingen de demonstranten op de grond liggen. Een tiental mensen werd gearresteerd.