KLM lost noodsteun deels af: het ergste is achter de rug

NieuwsKLM betaalt eenderde van de noodleningen die de maatschappij in coronatijd kreeg met rente terug. Dat is drie jaar eerder dan was afgesproken. ‘Dit geeft aan dat het ergste achter de rug is,’ aldus topman Pieter Elbers.

Van de 942 miljoen euro die de maatschappij in 2020 in totaal van banken en de Nederlandse overheid leende om overeind te blijven, wordt nu 311 miljoen euro afgelost.

Volgens afspraak is het geld, met rente, overgemaakt aan de 11 banken die in 2020 665 miljoen euro aan de maatschappij leenden. Daarmee loopt de maatschappij circa drie jaar vooruit op de met de banken afgesproken aflossingstermijn. Daar staat nu nog voor 354 miljoen euro aan geleend geld open. Over het bedrag moet 1,35 procent rente worden betaald, plus een opslag vanwege een staatsgarantie die oploopt tot 2 procent.

Het deel dat door de Nederlandse staat aan de maatschappij is geleend — 277 miljoen euro — volgt volgens afspraak het laatst. Daarvoor heeft KLM tot halverwege 2025. Over dat staatsdeel moet KLM , afhankelijk van het moment van aflossen 6,25 tot 7,75 procent rente betalen

Als de resultaten het toelaten overweegt KLM later dit jaar verdere aflossingen doen. “De focus zal de komende periode liggen op het aflossen van de leningen,” aldus topman Pieter Elbers. Wanneer de nog openstaande 631 miljoen (plus rente) helemaal is afgelost zegt de maatschappij niet. “We hopen snel verder stappen te kunnen zetten met de aflossing.”

Strenge voorwaarden

Zodra dat is gebeurd, hoeft KLM zich niet meer te houden aan de strenge voorwaarden die het vorige kabinet stelde voor de noodhulp. Daaronder de afspraak dat personeel 5 tot 20 procent van het loon moest inleveren, een verbod op bonussen en winstuitkeringen.

Ook is de maatschappij dan weer af van de ‘staatsagent’ Jeroen Kremers, die vanwege de noodhulp toezicht houdt bij KLM. Zijn laatste rapportage leidde in januari tot wrijvingen omdat Kremers daarin verregaande aanbevelingen deed over veranderingen die volgens hem bij KLM doorgevoerd moesten worden. ‘Luchtvaartminister’ Mark Harbers (I&W) nam daar later tegenover de Tweede Kamer afstand van.

Nu het aflossen is begonnen, lijken plannen om de schuld die KLM bij de overheid heeft opgebouwd om te zetten in aandelen, van de baan. Daarover wordt al een jaar overlegd met de Europese Commissie, omdat Brussel in zo’n geval eist dat KLM vluchten op Schiphol opgeeft.

Water aan de lippen

KLM had de noodleningen nodig omdat het bedrijf na de coronauitbraak in maart 2020 de meeste vluchten moest staken doordat overheden vliegverboden instellen. “Het water stond ons toen echt aan de lippen,” zegt Elbers. “We hadden geen idee hoe lang de crisis ging duren. Dit geeft aan dat het ergste achter de rug is.”

De maatschappij had volgens die afspraken tot 1 miljard euro bij de staat kunnen lenen en nog eens 2,4 miljard bij de banken. Dat laatste bedrag was grotendeels onder staatsgarantie; mocht KLM toch omvallen zou de staat 90 procent van de schade op zich nemen. Zomer 2021 bleek al dat KLM genoeg had aan de eerste tranche van 942 miljoen euro die de maatschappij eind 2020 aansprak.

Volgens Elbers, die binnenkort moet vertrekken, is de situatie bij KLM inmiddels dusdanig verbeterd dat met aflossen kan worden begonnen. Nadat de laatste lockdown begin dit jaar werd opgeheven, heeft de maatschappij het vliegschema grotendeels hersteld. In het eerste kwartaal, waarin nog deels vliegbeperkingen golden, steeg het aantal reizigers tot 4,8 miljoen, een derde meer dan in het eerste kwart van 2021.

Weer winst

KLM verdubbelde tussen januari en april haar omzet naar 1,9 miljard euro. Na twee jaar dieprode cijfers maakte de maatschappij ook weer een operationele winst: 3 miljoen euro. De maatschappij doet het daarmee ook in crisistijd veel beter dan zustermaatschappij Air France, die in het eerste kwartaal nog 363 miljoen verloor. KLM ontving nog wel 140 miljoen NOW-loonsteun, die inmiddels is beëindigd.

De gevolgen van de huidige druktecrisis op Schiphol, het tekort aan personeel en een wilde staking bij KLM-personeel, waardoor de maatschappij de afgelopen weken honderden vluchten heeft moeten schrappen, vertragen of verplaatsen, zijn niet in de eerstekwartaalcijfers meegenomen. “Dat is natuurlijk enorm frustrerend voor onze klanten,” aldus Elbers. “Maar er worden tal van maatregelen op genomen zodat de zomer beter zal verlopen dan de afgelopen weken.”

Met het plan van Schipholtopman Dick Benschop om dit jaar vluchten te schrappen zodat nieuwe drukteproblemen worden voorkomen, gaat KLM niet mee. “Dat is echt te prematuur. We hebben begrip voor de uitdagingen maar we moeten op zoek naar oplossingen. Bovendien is in de meivakantie de drukte heel geconcentreerd. Tijdens de zomervakantie zijn vliegreizen van vakantiegangers over zes weken gespreid.” KLM wil, net als de andere maatschappijen, geleden schade terug van de luchthaven.

Oekraïne

Wel speelde in het eerste kwart de oorlog in Oekraïne, waarbij het luchtruim van dat land no-flyzone werd en Rusland haar luchtruim sloot voor vluchten naar Azië, een rol. Ook de heropleving van corona in Azië, waar veel landen nog reisbeperkingen hebben, drukte het herstel.

Moederbedrijf Air France-KLM staat nog wel in het rood. Het luchtvaartconcern verloor in het eerste kwartaal 552 miljoen euro op een omzet van 4,4 miljard euro.

