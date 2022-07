KLM: overstappers op Schiphol kunnen weer ruimbagage meenemen

Na 9 maanden is er weer een lift bij tramhalte Rietland­park

Mindervalide reizigers kunnen vanaf donderdag weer gebruikmaken van de ondergrondse tramhalte Rietlandpark in Oost, richting het Centraal Station. In de nacht van dinsdag op woensdag is een noodlift geplaatst. Dat werd tijd: de lift bij de halte was al negen maanden kapot.

20 juli