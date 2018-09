KNMI: dinsdagmiddag code geel door onweer

De waarschuwing geldt voor de provincies Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Utrecht.



Volgens een woordvoerder van het KNMI kan er lokaal wateroverlast ontstaan. "Dat komt niet door de droogte van de afgelopen tijd, maar door de hoeveelheid water die in korte periode valt. Het water zal in de loop van de nacht wegspoelen."



Regen en hagel

De onweersbuien trekken in de middag over ons land en verdwijnen weer in de nacht van dinsdag op woensdag. In die tijd kan er veel regen en hagel vallen. In de regio Amsterdam kunnen de onweersbuien tot zeker dinsdagavond laat aanhouden.



"Maar woensdagmiddag kunnen nieuwe onweersbuien voorkomen in het zuiden van Nederland," aldus de woordvoerder.



Weeronline meldt dat het broeierig warm wordt, gemiddeld 22 tot 27 graden in het oosten. Die temperatuur gaat samen met een hoge luchtvochtigheid.