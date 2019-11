Koffiebar in Amsterdam-Noord beschoten

Malafide bemidde­laars stopten illegalen en prostitu­ees in 70 Amsterdam­se woningen

8 november Malafide woningbemiddelaars verhuurden in Amsterdam zo’n zeventig woningen aan vooral prostituees en brachten arbeidsmigranten frauduleus onder in een woonboerderij in Nieuwer ter Aa. Deze week grepen vele instanties samen in.