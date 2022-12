Kom met Anne Frank-illustratie verwijderd uit collectie Blond Amsterdam na ophef

De kom verscheen in de nieuwe collectie die ‘Hollands Glorie’ genoemd wordt door Blond. De serie ‘hoort een positieve herinnering te zijn aan Hollandse taferelen en helden waar wij trots op zijn’, schrijft het serviesmerk in een persbericht. ‘Helaas komt dit gevoel niet bij iedereen over op de manier die wij voor ogen hadden.’

‘Erg geschrokken’

Blond Amsterdam schrijft ‘erg geschrokken’ te zijn van de reacties. Maandagmiddag werd het product uit de webshop gehaald. ‘Tevens doneren wij de opbrengst die voortvloeit uit dit artikel volledig,’ is in het persbericht te lezen. Aan wie of wat het geld gedoneerd wordt, is nog onduidelijk. Mensen die het product al gekocht hebben, kunnen het kosteloos ruilen of retourneren.